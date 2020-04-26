رئاسة المسجد النبوي تدرس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):قام الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بالوقوف الميداني مع رئيس الفريق الطبي بالمسجد النبوي لتدارس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز بما يحقق الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية .
وحرصًا على سلامة المصلين من خلال تباعد الصفوف والمسافة بين المصلين والتحرك فرادى وليس مجموعات وتعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات والمرور على جهاز الفحص بالكاميرا الحرارية مع تحديد نطاق الأعداد بحيث لا تمثل خطرًا على سلامتهم .
وأكد الأيوبي أن الوكالة حريصة على تحقيق كل الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية ،تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - .
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