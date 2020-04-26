شكرا لمتابعة خبر عن الفيديو.. شبان يتفاخرون باختراق منع التجوال ويرددون: " دورية دورية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو شبان يتفاخرون بكسر منع التجول أثناء تجولهم في وقت منع التجول بإحدى مناطق المملكة. وثق مقطع فيديو شبان يتفاخرون بكسر منع التجول أثناء تجولهم في وقت منع التجول بإحدى مناطق المملكة. وبدا في المقطع الشبان يتباهون بكسر منع التجول خلال تجولهم بسيارتهم في فترة المنع، كما رددوا ساخرين: " دورية دورية " . ومن المتوقع أن يواجه الشبان عدة مخالفات من بينها مخالفة منع التجول، ونظام الجرائم المعلوماتية، كونهم لم يكتفوا بارتكاب المخالفة فقط وإنما وثقوها.

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