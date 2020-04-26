شاهد.. دعاء مؤثر من الشيخ ياسر الدوسري بالحرم المكي في التراويح

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تفاعل مواطنون مع دعاء الشيخ ياسر الدسري في الحرم المكي؛ خلال صلاة التراويح، في ظل أجواء روحانية. تفاعل مواطنون مع دعاء الشيخ ياسر الدسري في الحرم المكي؛ خلال صلاة التراويح، في ظل أجواء روحانية. وتأثر المواطنون بدعاء "الدوسري" في صلاة تراويح الليلة الثالثة من شهر رمضان الكريم. وكانت المملكة سمحت بإقامة صلاة التراويح في الحرم المكي وإذاعتها، مع استمرار تعليق صلاة الجماعة؛ في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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