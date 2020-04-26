شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فرحة أهل القصيم عندما أرسل الملك سعود لهم الأكل بعد سيل الغرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

وثق مقطع فيديو فرحة أهل القصيم عندما أرسل الملك سعود لهم الأكل بعد سيل الغرقة عام 1956م، مما أثار جدلا واسعا في المملكة.

ولاقى المقطع تداولا وانتشارا كبيرا بين المواطنين في المملكة، حيث انهالت التعليقات على الفيديو وسط ردود فعل متباينة بين الجمهور.

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وكانت الحلقة الأولى من مسلسل " ضرب الرمل " الذي يشارك فيه الفنان خالد عبد الرحمن أحدثت تفاعلاً واسعًا، حيث تصدر اسمه القائمة عبر موقع تويتر، بعد عرض الحلقة الأولى منه، وسط ردود فعل متباينة بين الجمهور.

وحقق المسلسل 12 مليون مشاهدة في وقت قياسي وهو 25 دقيقة، دون تأكيد الأمر من جهات متخصصة، كما تم تصنيف قناة "سي بي سي" كأكثر قناة تم البحث عنها خلال بفضل العمل الدرامي "ضرب الرمل".