أول مصابة بالفيروس في المملكة: قضينا 31 يوما بالعزل الصحي (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدثت نورة الشريف أول امرأة مصابة بكورونا في المملكة عن فترة العزل المنزلي التي قضتها أثناء إصابتها بفيروس تحدثت نورة الشريف أول امرأة مصابة بكورونا في المملكة عن فترة العزل المنزلي التي قضتها أثناء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا ":" قضينا 31 يوما في العزل، ومنذ أسبوعين انتهت كل الأعراض ". Advertisements ولفتت الشريف:" لمست في فترة العزل الخدمة الطبية المميزة التي تقدمها دولتنا للمرضى "، موضحة:" يوجد تباعد اجتماعي بالمنزل لمدة 14 يوما ". وتابعت الشريف:" فترة العزل الصحي كانت تجربة صعبة ونظرت لها من جانب إيجابي، واستغليت هذه الفترة من التقرب لابنتي وزوجي ".

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