شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: ليس معقولا أن ننصح شخصا "سكره" 400 او 600 بالصوم ( فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أن الصوم صحة لجميع من يمارسه، ويساعد في تحسن الصحة.
وقال خالد النمر خلال قناة " ياهلا " : ليس معقولا أن ننصح شخصا "سكره" 400 او 600 بالصوم، الصيام أمر يحتاج إلى ترتيبات مع طبيبك.
وأضاف : تغير ساعات النوم في رمضان له آثار سلبية، ونوم الليل يفرق كثيرا عن باقي اليوم مهما نمت ساعات أكثر.
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