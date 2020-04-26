شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: ليس معقولا أن ننصح شخصا "سكره" 400 او 600 بالصوم ( فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أن الصوم صحة لجميع من يمارسه، ويساعد في تحسن الصحة.

وقال خالد النمر خلال قناة " ياهلا " : ليس معقولا أن ننصح شخصا "سكره" 400 او 600 بالصوم، الصيام أمر يحتاج إلى ترتيبات مع طبيبك.

وأضاف : تغير ساعات النوم في رمضان له آثار سلبية، ونوم الليل يفرق كثيرا عن باقي اليوم مهما نمت ساعات أكثر.