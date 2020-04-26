اخبار السعوديه

تعرف على المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتقاعدة بعد وفاتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتقاعدة بعد وفاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتقاعدة بعد وفاتها وفقاً لنظام التقاعد المدني.

واشترطت مؤسسة التقاعد لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ما عدا الإبن والبنت.

وحول من تنطبق عليه شروط الاستحقاق وهؤلاء إذا ثبتت إعالتهم هم " الأم، الأب، الأخ، الأخت، الجدة، ابن وبنت الإبن إذا توفي في حياة صاحبة المعاش "

Advertisements

وإذا توفيت المتقاعدة صاحبة المعاش فيقرر للمستحقين عنها معاش بقدر المعاش المستحق لها ويكون كالتالي: 1- إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر يوزع بينهم بالتساوي.

2-إذا كان عددهم اثنين يخصص لهما 75% من المعاش.

3- إذا كان المستفيد واحدا يخصص له 50% من المعاش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتقاعدة بعد وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا