شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتقاعدة بعد وفاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتقاعدة بعد وفاتها وفقاً لنظام التقاعد المدني.

واشترطت مؤسسة التقاعد لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ما عدا الإبن والبنت.

وحول من تنطبق عليه شروط الاستحقاق وهؤلاء إذا ثبتت إعالتهم هم " الأم، الأب، الأخ، الأخت، الجدة، ابن وبنت الإبن إذا توفي في حياة صاحبة المعاش "

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وإذا توفيت المتقاعدة صاحبة المعاش فيقرر للمستحقين عنها معاش بقدر المعاش المستحق لها ويكون كالتالي: 1- إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر يوزع بينهم بالتساوي.

2-إذا كان عددهم اثنين يخصص لهما 75% من المعاش.

3- إذا كان المستفيد واحدا يخصص له 50% من المعاش