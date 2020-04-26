شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هطول أمطار رعدية غزيرة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى): هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق، والمندفن والأجزاء المجاورة لها. هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق، والمندفن والأجزاء المجاورة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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