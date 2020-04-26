شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: «الكويت أكثر دول الخليج في ساعات الصيام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف خالد الزعاق عن فترات الصيام في عدد من الدول في الخليج والشام. كشف خالد الزعاق عن فترات الصيام في عدد من الدول في الخليج والشام. وقال "الزعاق" عبر حسابه على "تويتر"، إن أكثر الدول في ساعات الصيام هي الكويت، ويليها البحرين. ولفت إلى أن اليمن أقل الدول في ساعات الصيام وكلما ذهبنا للجنوب قلت ساعات الصيام، مضيفًا أن بلاد الشام تصوم أكثر من 15 ساعة.

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