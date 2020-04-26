الديوان الملكي يعلن عن وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود وتعلن عن موعد صلاة الجنازة

أعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الثلاثاء، أنه قد توفي سمو الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، ومن المقرر أن يتم الصلاة على سموه اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، بعد صلاة العصر، وذلك في مدينة الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي السعودي

وتبعا لما تم نشره على موقع وكالة الأنباء السعودية واس، وقد جاء نص البيان التالي الذي صدر عن الديوان الملكي اليوم في البيان التالي