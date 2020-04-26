شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة : دراسة تكشف موعد انتهاء أزمة كوفييد_19 في السعودية ودول الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة أعدتها إحدى جامعات سنغافورة، توقيت انتهاء أزمة وباء كورونا، في السعودية ودول الخليج.

وتظهر نتائج الدراسة، التي نشرتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا، أمس الجمعة، أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية خلال شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران المقبلين، عدا الأردن ولبنان التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من هذا الشهر.

وأوضحت الدراسة أن نقطة التحول في الكويت، كانت بتاريخ 21 أبريل/نيسان، وتاريخ الانتهاء المتوقع بين 22 مايو/آيار(بنسبة 95%) الى 22 يونيو/حزيران (بنسبة 99%)"، بحسب ما نقلته قناة "الحرة".

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كما توقعت الجامعة، أن ينتهي الوباء في الامارات، حوالى 15 مايو/آيار المقبل، وفي السعودية بحدود الأول من يونيو/حزيران، والبحرين في 3 يونيو/حزيران، وقطر حوالى 8 يوليو/تموز، بينما توقعت الانتهاء من الوباء في السودان في الرابع من الشهر القادم ومصر في 20 منه .

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 16299 حالة

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 136 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 1905، إثر تسجيل 115 حالة، بينما استقرت الوفيات عند 10 حالات.