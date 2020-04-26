شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منتقبة تشارك في مشاجرة عنيفة بالسعودية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشجار عنيف أمام إحدى المحال التجارية في محافظة جدة السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع عدة أشخاص أمام محل تجاري، بينما يعتدي أحدهم مرتديا جلبابا، على آخر، وتشاركه امرأة منتقبة الضرب.

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وحاول عشرات الأشخاص من المتواجدين في موقع المشاجرة التدخل لفض النزاع، وصرف أطراف المشاجرة الغاضبين.