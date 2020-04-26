شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الفيروسات الياباني يفجر مفاجأة مزلزلة: هكذا كذبت الصين وخدعت كل العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من نفي الصين "تخليق" فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي كانت بداية انتشاره من أراضيها، إلا أن الاتهامات التي تروج لـ "نظرية المؤامرة" لم تتوقف، حتى في أوساط العلماء المعنيين.

آخر هذه الاتهامات خرجت من عالم ياباني مرموق حائز على جائزة نوبل في الطب في عام 2018، والذي بدا أكثر ميلاً لفرضية عدم ظهور المرض في الخفافيش كما تقول الصين، وفق نقل عنه حساب "عبدالله محمد آل ثاني" عبر موقع "تويتر".

وكتب آل ثان": "أستاذ الفيروسات الياباني تاسوكو هونجو قال، فيروس كورونا غير طبيعي ولو كان كذلك لما اثر على العالم هكذا ولتأثر بدرجة الحرارة، ولن ينتشر في موطنه كما ينتشر في سويسرا أو المناطق الحارة".

وأضاف: "أنا واثق ١٠٠ في المائة انه ليس من الخفافيش، إذا كنت مخطئًا اسحبوا جائزة نوبل مني حتى بعد موتي. الصين تكذب"، وفق ما نقل عنه.

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وكان هونجو قد فاز إلى جانب العالم الأمريكي جيمس أليسون بجائزة نوبل للطب لعام 2018 ؛ تقديرًا لأبحاثهما الرائدة في مجال مكافحة السرطان.



ومؤخرًا، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن دعمه للادعاءات المزاعم التي تقول إن جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ربما تكون قد نشأت في مختبر بالقرب من مدينة ووهان، وسط الصين، واصفًا إياها بأنها "منطقية".

وقال عن مزاعم تخليق فيروس كورونا بمختبرات صينية: "نحن نبحث في هذا الأمر، لكن حتى الآن يبدو هذا الاحتمال منطقيًا"، مضيفًا: "هم يقولون إنه انتقل من خلال نوع من الخفافيش، لكن هذه الخفافيش كانت لا تباع في أسواق الحيوانات الحية بمدينة ووهان، بل في مكان يبعد 40 ميلًا عن المدينة".