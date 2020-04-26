كورونا: 41 وفاة و3,707 إصابات جديدة اليوم في 16 دولة عربية

أوضحت الإحصاءات الصادرة اليوم السبت، أن 9 دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بفيروس كورونا ، هي: مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، لبنان، الصومال، المغرب، السودان، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر اليوم وفاة 13 شخصا، من مجموع 307 وفيات حتى الان، وعن تسجيل 227 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 4,319 حالة.

وفي السعودية، تم تسجيل 9 حالات وفاة، من مجموع 136 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 1,197 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 16,299 شخصا، وتشهد السعودية منذ الجمعة الماضية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

فيما سجلت الإمارات اليوم 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 71 شخصاً، كما سجلت 532 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,813 حالة حتى الآن، بحسب وكالة وفا.

كما سجلت الجزائر اليوم 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 419 شخصا، كما سجلت 129 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,256 حالة حتى الآن.

كما سجلت الكويت اليوم 4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 19 شخصاً، كما سجلت 278 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,892 حالة حتى الآن.

فيما اعلن في كل من لبنان والصومال عن وفاة شخصين اثنان في كل بلد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في لبنان الى 24 وفاة، وفي الصومال الى 18.

كما سجلت لبنان 8 اصابات جديدة من مجموع 704 حالة، فيما سجلت الصومال 62 اصابة جديدة من مجموع 390 اصابة مؤكدة في البلاد حتى الآن.

فيما سجلت كل من المغرب، والسودان، حالة وفاة واحدة في كل بلد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في المغرب الى 159، والسودان إلى 17 وفاة.

كما سجلت المغرب 139 إصابة جديدة من مجموع 3,897 حالة، فيما سجلت السودان 39 اصابة جديدة من مجموع 313 اصابة مؤكدة في البلاد حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، اليوم عن 833 إصابة جديدة من مجموع 9,358 إصابة في البلاد حتى الآن. كما سجلت 10 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

فيما سجلت سلطنة عمان اليوم 115 إصابة جديدة، من مجموع 1,905 إصابات، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.

وفي البحرين تم اليوم تسجيل 70 إصابة جديدة من مجموع 2,588 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت العراق 55 إصابة جديدة من مجموع 1,763 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 86 شخصاً حتى الآن.

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فيما سجلت جيبوتي اليوم 9 إصابات جديدة من مجموع 1,008حالات مسجلة في البلاد، توفي منهم شخصين اثنان حتى الآن.

وكذلك أعلنت الاردن عن اكتشاف 3 إصابات، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في المملكة إلى 444 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

وأعلن اليوم في فلسطين عن اكتشاف 11 اصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 495 إصابة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.

كورونا عالميا: أكثر من 202 ألف وفاة ونحو مليونين و903 آلاف مصاب

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن الفيروس أدى حتى مساء اليوم السبت، إلى وفاة 202,179 شخصا في العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و903 آلاف شخص، تعافى منهم أكثر من 831 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم اليوم إكتشاف نحو 74 الف إصابة جديدة، و5,080 حالة وفاة، ولا تزال الولايات المتحدة تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت حتى اللحظة عن 1,278 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 53,471 شخصا، وأكثر من 948 ألف إصابة، منهم 22,847 اليوم.

كما لا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 26,384 ، منهم 415 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 195,351 إصابة، منهم 2,357 حالة اكتشفت اليوم.

وسجلت اسبانيا 22,902 حالة وفاة منهم 378 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 223,759 شخصاً، منهم 3,995 اليوم.

يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 22,614 وفاة، منهم 369 اليوم، و161,488 إصابة منهم 1,660 اليوم، بعدها تستقر بريطانيا بحصيلة وفيات بلغت 20,319، منهم 813 اليوم، و148,377 منهم 4,913 اليوم.

فيما بلجيكا تسجل 6,917 حالة وفاة منهم 238 اليوم، و45,325 إصابة، منهم 1,032 اليوم.

يليها ألمانيا التي تقدمت أمس الجمعة مركزاً على إيران لتحتل المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,819 شخصاً، منهم 59 اليوم، و155,782 إصابة، منهم 783 اليوم.

أما إيران سجلت حتى اليوم 5,650 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 89,328 إصابة، منهم 1,134 اليوم، ولا تزال الصين مركز بداية تفشي الجائحة تستقر في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصا، دون أن تسجل الصين منذ أيام أي وفاة، فيما سجلت اليوم 12 إصابة جديدة فقط، من مجموع 82,816 إصابة في البلاد، وفي المركز العاشر لا تزال هولندا تحافظ على ترتيبها العالمي، بحصيلة 4,409 وفيات، منهم 120 اليوم، و37,190 إصابة، منهم 655 اليوم.

وفي الشرق الاوسط، لا تزال تركيا في المركز الـ12 عالميا، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,706 أشخاص، منهم 106 اليوم، و107,773 إصابة، منهم 2,861 اليوم.