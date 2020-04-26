سابقة.. السعودية تلغي عقوبة الجلد وتستبدلها بالسجن أو الغرامة

كشفت تقارير دولية اليوم السبت، أن السلطات السعودية ألغت عقوبة الجلد المعمول بها منذ أعوام في المملكة، وفقًا لوثيقة قانونية تداولتها وسائل إعلام، على أن يحل محلها السجن أو الغرامة المالية.

وبحسب الوثيقة فإن القرار جاء استكمالا "للإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وفق موقع بي بي سي.

ومنذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد اتخذ اجراءات عدة لتحسين صورة المملكة في إطار خطته التي أطلق عليها 2030.

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وسُمح للنساء السعوديات بدخول ملاعب كرة القدم لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2018، وهو العام نفسه الذي أنهت فيه المملكة حظرا دام عقودا على قيادة المرأة للسيارة.

وشهد العام الماضي تطورا آخر حين أتاح مرسوم ملكي للمرأة السعودية السفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر، وكذلك إلغاء فصل النساء في المطاعم،

وكانت آخر مرة برزت فيها عقوبة الجلد في العناوين الرئيسية حول العالم كانت منذ سنوات عدة في قضية المدون السعودي رائف بدوي الذي عوقب بالجلد أمام العامة مما أدى إلى حالة من الانتقادات والغضب حول العالم.