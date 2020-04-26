شاهد.. مداهمة "فيلا" سكنية بالرياض.. تُستخدم لغش المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل

داهمت الفرق الرقابية "فيلا" سكنية بالرياض، كانت تُستخدم لغش المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل، فيما تم تسليم المخالفين إلى الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وعبّر حسابها الرسمي على "تويتر"، بثت وزارة التجارة، فيديو لعملية المداهمة، قائلة: إنه بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض، داهمت الفرق الرقابية، فيلا سكنية؛ كانت تُستغل في تقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل.

Advertisements

وأفادت الوزارة، أنه تم ضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع، و500 ألف عبوة وأغطية قبل تجهيزهات مؤكدة أنه تم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض تطيح بمقيمَيْن انتحلا صفة "ممارس صحي" وادَّعَيَا توفير لقاح كورونا