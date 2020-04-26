«الموارد البشرية» تستعد لصرف مكافأة ٥٠ ألف ريال لعدد من موظفيها.. تعرّف عليهم

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حصر منسوبيها الحاصلين على درجة البكالوريس وتم تعيينهم خلال الفترة ١٤٠٦/٧/٢ حتى تاريخ ١٤٠٧/٧/١١.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن ذلك جاء بعد تلقيها خطاب وكيل وزارة المالية للشؤون والحسابات رقم ٦٥٩٦٦١ الجوابي لخطاب الإداره العامة للموارد البشرية رقم ١٢٨٧٢١ بالاستفسار عن جواز صرف مكافأة التخرج للطلاب الجامعيين وقدرها ٥٠ ألف ريال ممن تم تعيينهم قبل تعميم وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات تلقي وزارة المالية برقية رئيس الديوان الملكي رقم ٤٥٤٨٤ المتضمنة إبلاغ الموافقة الكريمة على ماوجه به مجلس الوزراء من أن قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٢ يسري من تاريخ صدور تعميم وزارة المالية رقم ٣٥٦/١٢ ولاستكمال إجراءات صرف المكافآت لمن تتوفر فيه شروط صرفها.

و شددت الإداره العامه للموارد البشرية على سرعة رفع الأسماء والتواصل مع من انتهت خدماتهم وإرفاق صور من المسوغات التالية: قرار التعميم، قرار المباشرة، الهوية الوطنية، المؤهل الجامعي انتظام، رقم الحساب البنكي الايبان، وتوقيع الإقرار المرفق بعدم أسبقية الصرف.

على أن يتم رفع الطلبات في موعد أقصاه ١٤٤١/١٠/١٥ أيّام تحديد التكلفة المالية والتنسيق مع الشؤون الادارية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية للصرف والرفع للمقام السامي للتوجيه حيالها.