انحراف شاحنة عن مسارها وانقلابها على طريق "الجموم - المدينة"

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم السبت، وقوع حادث مروري على طريق (الجموم ـ المدينة)، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وفي بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال مركز العمليات الأمنية: انحراف شاحنة عن مسارها وانقلابها على طريق (الجموم ـ المدينة)، وإصابة قائدها.

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وأفاد المركز، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب على المستشفى.

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