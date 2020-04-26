إخماد حريق بـ"عيون الجواء".. نتيجة تسرّب غاز الميثان أثناء الطهي

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عيون الجواء، مساء السبت، في الساعة (6:17) من مساء اليوم السبت، حادث تسرّب غاز الميثان، نتج عنه إصابة وافد هندي الجنسية بحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين والقدمين.

وفي بيان حول الحادث، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إنه في الساعة (6:17) من مساء اليوم السبت، تمت مباشرة حادث وميض لحظي؛ نتيجة تسرب غاز الميثان (غاز الطبخ) أثناء عملية الطهي في غرفة تقدر مساحتها بـ١٢م٢، تستخدم كسكن في فناء أحد المنازل.

وأشار أبا الخيل، إلى أنه "نتج عن الحادث إصابة وافد هندي الجنسية بحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين والقدمين، وتم نقله إلى مستشفى عيون الجواء العام لتلقي العلاج اللازم.

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ولفت أبا الخيل، إلى أنه نتج عن الحادث سقوط ثلاث واجهات من الغرفة، ما أدى إلى تضرر (3) مركبات مجاورة للموقع، وتم إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي.

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