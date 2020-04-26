عسير.. إغلاق 71 منشأة تجارية  لتقديم مواد غذائية عير صالحة

أغلقت أمانة منطقة عسير (71) منشأة تجارية في أول يومين من شهر رمضان، بعد رصد مخالفات بها؛ تتعلق بالاشتراطات الصحية، وتقديم موادَّ غذائيةٍ غير صالحة.

ومن جهته، أشار مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، إلى أن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المراكز التموينية في مدينة أبها؛ بعد إخلاله باشتراطات التخزين لأكثر من 1478 لترًا من زيوت الطبخ في بيئة غير مهيأة للتخزين، وَفْق الاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى ضبط مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة للتسويق؛ تجاوزت 159 كجم.

Advertisements

وأشار العاوي، إلى إتلاف المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما أُغْلِقَ الموقعُ، وسُلِّمَت العمالة إلى وحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اقرأ أيضًا:

ضبط أطنان من المواد المخدرة ومئات من قطع السلاح المهربة بجازان وعسير ونجران