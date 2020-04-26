"مدني ضبا": إخماد حريق بحي المطار.. وإخلاء 15 شخصًا من الموقع

تمكّن الدفاع المدني بمحافظة ضبا، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بحي المطار بالمحافظة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع العمري, أنه بعد تلقي البلاغ، باشرت الفرق إلى الموقع، وتم إخماد النيران وإخلاء 15 شخصًا من المبنى.

ولفت العمري، إلى أنه نتج عن الحريق إصابة مقيم من جنسية عربية بسبب الإجهاد، وتم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وصحته مستقرة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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وأشار العمري إلى أهمية التأكد دائمًا من وجود وسائل السلامة المنزلية، واستخدام الأدوات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، والحذر من أخطار المطابخ المحتمل وقوعها في شهر رمضان المبارك.

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