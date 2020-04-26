"ساما" تضع 3 شروط للاستفادة من مبادرة إعادة الحسابات البنكية المعلقة

ردًا على أبرز الاستفسارات المتعقلة..
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم السبت، عن أبرز الاستفسارات المرتبطة بتجميد الحسابات البنكي للعملاء.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت "ساما" مبادرة تعليق تجميد الحسابات البنكية للعملاء، مشيرة إلى أن حالات التجميد المحددة تتعلق بـ(انتهاء الهوية الوطنية، أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وانتهاء صلاحية السجل التجاري الذي تعذّر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوض بالتوقيع).
وعن شروط تعليق التجميد، أفادت "ساما" أن هذا يتطلب انتهاء الهوية أثناء هذه الفترة أو قبلها، أو تحول حالة الحساب إلى راكد خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة، هم المواطنون والأشخاص الاعتباريون.
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