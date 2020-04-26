إخلاء 15 شخصا من حريق بضباء

رجال الدفاع المدني خلال مباشرة الحريق (دوت الخليج)

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء حريقا اندلع في غرفة بشقة في الدور الأرضي، نتج عنه إخلاء 15 شخصا، بينهم شخص مصاب. وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العمري، أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بُلِّغ عن حريق في شقة بمنزل في حي المطار بالمحافظة، وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع، وتمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، إجهاد لشخص في العقد الرابع من العمر من جنسيه عربية، نُقل إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.



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