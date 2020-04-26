تدريب الأمن الصناعي بالتحلية على الأسلحة ورصد الدرونز

كشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» عن قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه بتنفيذ مبادرات نوعية للأمن الصناعي بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتدريب مكثف لرصد «الطائرات بدون طيار»، والتدريب على الأسلحة، وذلك اتساقًا مع الأدوار المنوطة بها.

ونفذت إدارة الأمن الصناعي مجموعة من المبادرات التدريبية للعاملين في جميع مواقع العمل ومحطات التحلية، معززة بزيارة ميدانية لمديري الإدارات في منطقتي الرياض وجازان، للوقوف على آخر الاستعدادات والجهود.

تدريب العاملين

نفذت الإدارة المختصة بالأمن الصناعي دورات تدريب خاصة لرجال الأمن على كيفية رصد الطائرة المسيرة بدون طيار في جميع مواقع التحلية، والتنبه لذلك في جميع الأوقات، وكيفية التعامل مع الموقف، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك وإرسالها إلى الجهات الأمنية بعد إبلاغهم هاتفياً بذلك، إضافة إلى إنشاء خط ساخن مرتبط بالمحطات الصناعي، وإنشاء وحدة للعمليات المشتركة بالتعاون مع الدوريات الأمنية، إضافة إلى تدريب الأمن الصناعي على الأسلحة ورصد الطائرات.

اتفقت المؤسسة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على إجراء الفحص المخبري لرجال الأمن الصناعي، وكذلك الاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني على التدريب والتعاون على تنفيذ خطة الأخلاء، وتدريب رجال السلامة والإطفاء بمعهد الدفاع المدني للتعامل مع الحوادث.

التعامل مع الحوادث

بحسب تقرير حديث صادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، قامت المؤسسة خلال عام 2019، بتنفيذ تجربة فرضية للتوقف القسري لمحطات التحلية في الجبيل ورأس الخير نتيجة عمل عدواني متزامن أدى إلى وقف إنتاج الماء والكهرباء، ووقف إمداد مياه الشـرب المحلاة لمناطـق الريـاض والقصيم وحفـر الباطــن.

كما تـم التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ مشـروع تركيب الحواجــز البحرية لمحطتي الشقيق وفرســان، وكذلك التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تركيب الكاميرات التشغيلية لجميع المحطات وأنظمة النقل التابعة لها، إضافة إلى التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع توريد مصدات هيدروليكية وحواجز خرسانية لجميع المحطات.

تقرير حديث

تعاقدت المؤسسة العامة لتحلية المياه مع شـركة متخصصة لتنفيذ مشـروع توريد الستر الواقية من الرصاص لحماية رجال الأمن بالمحطات وأنظمة النقل التابعة لهـا. وتم فتح مظاريف مشروع تركيب الأنظمة الأمنية المتكاملة في محطات الشقيق، والانتهاء من التحليل الفني للعروض المقدمة لهذا المشروع، وتم فتح مظاريف مشروع تركيب الأنظمة الأمنية المتكاملة في محطات الخبر وأنظمة النقل التابعة لها، وكذلك التحليل الفني للعروض المقدمة للمشروع. وتم فتح مظاريف مشروع تركيب الأنظمة الأمنية المتكاملة في المحطات الصغيرة، والانتهاء من التحليل الفني للعروض المقدمة.

شركة متخصصة

تم خلال العام الماضي فتح مظاريـف مشروع تركيب الأنظمة الأمنية المتكاملة لمحطات الشقيق وأنظـمة النـقل التابعة لها والتحليل الفني لذلـك، وكـذلك تـم فتح مظاريف مشروع تركيب الحواجز البحـرية في محطات الجبـيل ورأس الخير والخبر والخفجي والتحليل الفني لذلك. وتم تعميد تركيب كاميرات تشغيلية لجميع المحطات وأنظمة النقل، وتم تعميد تركيب المصـدات الهيدروليكية والحواجـز الخرسانية لجـميع المحطـات.

Advertisements

أنظمة أمنية

مشروع إنشاء مقرات أمن المنشآت

منطقة الرياض:

نسبة الإنجاز (56 %)

منطقة الشرقية:

نسبة الإنجاز (%58)

المدينة المنورة والشمالية:

(%83)

منطقة مكة المكرمة:

(%83)