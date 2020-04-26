طريق الغول يلتهم ضحاياه والنقل تكتفي بفرق المتابعة

سجل تقاطع قرية الدافعة بمركز الغول التابع لمحافظة الحرجة شرق منطقة عسير حالتي وفاة جديدتين، وذلك في حادث مروري أول من أمس، إذ تُضاف الحالاتان إلى سلسلةٍ من الحالات والحوادث السابقة. ففي وقت أخلت بلدية المحافظة مسؤوليتها عن الطريق، أكدت للمواطنين، أن عليهم طرق أبواب وزارة النقل بالمنطقة التي بدورها جددت تصريحها على لسان مدير فرع النقل المهندس مطلق الشراري بالوقوف على التقاطع، بعد أن ردّ بنفس تصريح العام الماضي دون تغيير يُذكر في الواقع.

شكاوى الأهالي

مع تزايد الحوادث المرورية بالطريق، لم يكن أمام الأهالي إلا التوجه إلى بلدية المحافظة، لعلها تتدخل وتنقذ أرواحهم وأبناءهم من خطورة الطريق ومعالجته، إلا أن البلدية ردت بوضوح للمواطنين مؤكدةً أنها رفعت خطابا لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، بشكاوى الأهالي عن الطريق، وأنه بحاجة إلى تدخل الوزارة؛ لأن الطريق تحت مسؤوليتها.

فريق على الطريق

في وقت أكد فيه مدير عام الطرق والنقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري قبل نحو عام في تصريح لـ«دوت الخليج»، أنه طلب من الإدارة المختصة تقريرا مفصلا للموقع، ورد الشراري على استفسارات «دوت الخليج» هذا العام، وتحديدا أول من أمس، وذلك على مستجدات معالجة الموقع، بتكرار قوله «هناك فريق وقف أول من أمس، وفريق آخر أمس على الموقع».

شريان رئيسي

المواطن محسن عسكر القحطاني أكد أن المطالبة بمعالجة الطريق امتدت إلى سنوات للنظر في التقاطع الخطير والمنعطفات التي حصدت وما زالت تحصد أرواح قائدي المركبات.

وأضاف المواطن يحي جابر القحطاني أن هذا الطريق يمتد بطول 28 كلم يبدأ من تقاطع راحة «سنحان» بالطريق الدولي الرابط بين منطقتي عسير ونجران وينتهي بمركز «الغول»، حيث يخدم العديد من القرى والهجر إضافة إلى كونه شريانا رئيسيا لقرى وهجر مركز الغول، لافتاً الى أن جهل قائدي المركبات بتلك المنعطفات يفاقم المشكلة.

لا تجاوب

أكد المواطن زارب مفرح أن الطريق «المكلوم» بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل؛ لأن العديد من المركبات والآليات العسكرية وأفرادها تسلكه للوصول إلى مواقع أعمالهم، مبينا أنه تمت المطالبة بشكل متكرر بازدواجية الطريق وتوسعة المنعطفات وعمل كباري السيول التي تشكل خطرا وخاصة في الموقع المسمى «وادي الحشف ووادي شيبة مسورة»، لكن لم تتجاوب تلك الجهات نهائياً حتى الآن.

شاحنات

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قال المواطنان مضواح مشعوف وعلي شوعان إن الشاحنات تعبر الطريق وتزيد من خطورته على الأهالي وطلاب التعليم وغيرهم، لاسيما وهو مسار واحد فقط وبدون طرق الخدمة أوعيون القطط ويضيق من كل الجوانب، مطالبا فرع وزارة النقل بعسير بإعادة النظر في الطريق وعمل توسعة له وحل مشاكل المنعطفات وعمل مصدات وحماية له ومقاطع السيول الكبيرة خصوصاً أن عقبتي الحشف وشيبة مسورة تشكلان خطورة كبيرة على الطريق.

طريق الغول

طوله 28 كلم

يمر بعقبتين

تتخلله 5 تقاطعات خطيرة

منعطفاته حادة ومفاجئة

مسار واحد وبدون خدمة

يفتقد العلامات التحذيرية

تخترقه أودية كبيرة وشعاب