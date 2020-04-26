50 % زيادة في أسعار الماشية بنجران

مع دخول رمضان المبارك، رفع تجار المواشي في نجران أسعار بيع الأغنام. فيما طالب المواطنون فرع وزراة التجارة والأمانة بالتدخل لضبط الأسعار، ووقف استغلال التجار للمواسم، إذ بلغ سعر الخروف 1300 ريال، والتيس 900 ريال، والتيس «عمر 3 أشهر» 750 ريالا.



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