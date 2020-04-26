أمطار عسير تقطع الكهرباء وترفع منسوب السدود

تنبيهات وتحذيرات
قال متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد لـ«للوطن»، أمس، إن الأمطار التي هطلت على المنطقة شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وطريب وبيشة وكانت من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، ولم تسجل بلاغات أو حوادث حول تلك الأمطار. ودعا النقيب محمد المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر ومخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
رياح نشطة
حذّرت الأرصاد الجوية من تنبيهات جوية متقدمة، وتوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع وجود فرصة لتساقط البَرد وجريان الأودية والسيول على مرتفعات المنطقة ومحافظات تهامة، من أمس وحتى اليوم. كما نبهت الأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرد وجريان السيول وتشمل محافظات الريث والعارضة وفيفاء وهروب.
أمطار عسير
أبها غزيرة
خميس مشيط خفيفة
سراة عبيدة خفيفة
طريب متوسطة
الحرجة متوسطة
بيشة متوسطة
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