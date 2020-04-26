تدشين مبادرة كلنا طموح لدعم أيتام شرورة

دشن محافظ شرورة إبراهيم آل عاطف مبادرة كلنا طموح، التابعة لجمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة، لدعم أيتام شرورة في عدة مجالات تشمل الإغاثي والصحي والتعليمي والاجتماعي جراء انتشار فيروس كورونا وقال مدير الجمعية سليمان الكربي، إن المبادرة تعنى بدعم فئة الأيتام الغالية على الجميع، والتي تضم عدة مجالات مهمة لتلبية احتياجات أسر الأيتام خلال شهر رمضان المبارك.



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