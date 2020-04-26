محافظ خميس مشيط يتابع أسواق الخضار والفواكه



تفقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، سوق الخضار والفواكه بوسط المحافظة والسوق الواقع على طريق وادي بن هشبل، يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط سليمان الشهراني، ووجه المحافظ بمعالجة عدد من الملاحظات التي شاهدها خلال الجولة فوراً، وأكد أن الجولة تأتي بحرص وتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، للاطلاع على تطبيق الشروط الصحية والالتزام بالأنظمة والتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين المتسوقين في ظل الظروف الحالية، وأيضا لمتابعة أسعار الخضار والفواكه مع بدء شهر رمضان المبارك، كما تم مناقشة إيجاد حلول للازدحام المروري على مداخل السوق.

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