السعودية اليوم / عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدتين بكورونا في بوركينا فاسو



واغادوغو 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في بوركينا فاسو اليوم أن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم أمس عن تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 616 حالة، و41 حالة وفاة.

// انتهى //

01:52ت م

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واغادوغو 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في بوركينا فاسو اليوم أن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.وكانت الوزارة قد أعلنت يوم أمس عن تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 616 حالة، و41 حالة وفاة.// انتهى //01:52ت م0179

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