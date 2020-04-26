السعودية اليوم / الرئيس الغامبي يعفو عن 115 سجيناً بسبب فيروس كورونا



بانجول 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أصدر الرئيس الغامبي أداما بارو اليوم عفوًا عن 115 سجينًا كإجراء للحد من انتشار فيروس

وأوضح بيان لرئاسة جمهورية غامبيا أن الرئيس بارو منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2017 ، وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أخرج جميع المعتقلين السياسيين والسجناء الذين ظلوا محبوسين لعقود دون محاكمة.

// انتهى //

01:38ت م

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بانجول 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأصدر الرئيس الغامبي أداما بارو اليوم عفوًا عن 115 سجينًا كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون.وأوضح بيان لرئاسة جمهورية غامبيا أن الرئيس بارو منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2017 ، وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أخرج جميع المعتقلين السياسيين والسجناء الذين ظلوا محبوسين لعقود دون محاكمة.// انتهى //01:38ت م0174

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