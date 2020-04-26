السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد جهود رجال الأمن البواسل في أداء واجبهم الأمني وقت السحور



المدينة المنورة 2 رمضان 1441هـ الموافق 25 إبريل 2020م واس

يقدم رجال الأمن في المدينة المنورة خلال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك في الميدان وقت السحور أو الإفطار أروع المثل في التضحية بوقتهم وجهدهم وبأسرهم لأداء الواجب المناط بهم لتحقيق الأمن والأمان وحماية المواطنين والمقيمين وهم يباشرون تنفيذ تطبيق قرار منع التجول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

01:10ت م

0172



المدينة المنورة 2 رمضان 1441هـ الموافق 25 إبريل 2020م واسيقدم رجال الأمن في المدينة المنورة خلال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك في الميدان وقت السحور أو الإفطار أروع المثل في التضحية بوقتهم وجهدهم وبأسرهم لأداء الواجب المناط بهم لتحقيق الأمن والأمان وحماية المواطنين والمقيمين وهم يباشرون تنفيذ تطبيق قرار منع التجول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الجائح ( كوفيد – 19 ) .ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " الجهود الكبيرة لرجال الأمن البواسل الذي يبذلونه من خلال تواجدهم الميداني الأمني وقيامهم بالجولات التفقدية المكثفة أمام الأسواق والبنوك والمراكز وداخل الأحياء السكنية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في التقاطعات الرئيسة والشوارع والميادين إلى جانب متابعتهم لتنفيذ منع الدخول والخروج من وإلى المدينة المنورة من فترة الإمساك حتى أثناء ساعة الإفطار وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة يقومون بها بمختلف تخصصاتهم خلال هذا الشهر الفضيل في أداء مهامهم الأمنية بكل جدارة واقتدار بغية خدمة المواطنين والمقيمين والحرص على سلامتهم ما يدفعهم إلى تناول وجبات الإفطار والسحور بعيداً عن أسرهم وأبنائهم مما يعكس استشعار رجل الأمن السعودي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وعظم مكانته وانضباطه وبذل الغالي والنفيس من أجل دينه ومليكه ووطنه .// انتهى //01:10ت م0172

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