السعودية اليوم / الفرق الرقابية بفرع التجارة بجازان تقف على أسعار ووفرة السلع الرمضانية



جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان اليوم بجولات رقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بمدينة جيزان ، وذلك للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية من خلال تنفيذ جولات مفاجئة ومستمرة على تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.

وتعمل الفرق الرقابية على مدار الساعة للتأكد من عمل تلك المحال والمراكز التموينية باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين ، والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

وكثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين , فيما رحب عدد من المتسوقين من المواطنيين والمقيمين بما تقوم به تلك الفرق الرقابية بوزارة التجارة بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية والاستهلاكية من مختلف الأصناف وبأسعار جيدة ومتاحة للجميع مؤكدين على توفر كافة مايحتاجه المستهلك من السلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم وبكميات كبيرة.

// انتهى //

01:06ت م

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جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسقامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان اليوم بجولات رقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بمدينة جيزان ، وذلك للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية من خلال تنفيذ جولات مفاجئة ومستمرة على تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.وتعمل الفرق الرقابية على مدار الساعة للتأكد من عمل تلك المحال والمراكز التموينية باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين ، والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حماية للمستهلكين.وكثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين , فيما رحب عدد من المتسوقين من المواطنيين والمقيمين بما تقوم به تلك الفرق الرقابية بوزارة التجارة بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية والاستهلاكية من مختلف الأصناف وبأسعار جيدة ومتاحة للجميع مؤكدين على توفر كافة مايحتاجه المستهلك من السلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم وبكميات كبيرة.// انتهى //01:06ت م0171

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