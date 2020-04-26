سياسي / منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار اعتقال الاحتلال للأسير محمد حسن خرق فاضح للقانون الدولي



رام الله 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن استمرار اعتقال الطالب من جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن في معتقل المسكوبيه بمدينة القدس المحتلة، رغم تشخيصه بالإصابة بفيروس

وأضاف عريقات في تصريح صحفي صدر عنه اليوم إنه على المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة مسؤولية إلزام اسرائيل بإطلاق سراحه فورا لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب عريقات بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

//انتهى//

00:55ت م

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رام الله 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن استمرار اعتقال الطالب من جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن في معتقل المسكوبيه بمدينة القدس المحتلة، رغم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا ، هو خرق فاضح للقانون الدولي.وأضاف عريقات في تصريح صحفي صدر عنه اليوم إنه على المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة مسؤولية إلزام اسرائيل بإطلاق سراحه فورا لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.وطالب عريقات بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.//انتهى//00:55ت م0168

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