السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بكورونا في تونس إلى 939 حالة مؤكدة



تونس 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيانها اليومي أنه تم كشف الإصابات الجديدة إثر إجراء 559 تحليلا مخبريا فيما سجلت 207 حالة شفاء ، مشيرة بأن محافظة تونس الأولى من حيث عدد الإصابات بـ 202 حالة .

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تونس 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 939 حالة .وأوضحت في بيانها اليومي أنه تم كشف الإصابات الجديدة إثر إجراء 559 تحليلا مخبريا فيما سجلت 207 حالة شفاء ، مشيرة بأن محافظة تونس الأولى من حيث عدد الإصابات بـ 202 حالة .// انتهى //00:54ت م0167

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