السعودية | السديس: علينا احترام الإجراءات الصحية وتطبيقها كما يريد المختصون قبل دخول المسجد الحرام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 صباحًا, 26 أبريل 2020 م
أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالإجراءات الصحية الوقائية التي تتَّبِعها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة داخل المسجد الحرام.
جاء ذلك خلال دخول معاليه إلى المسجد الحرام واتباع جميع الإجراءات الطبية معه ومع جميع الأئمة والمؤذنين، ورجال الأمن ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، والتي تتضمن قياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص الذين يرغبون الدخول إلى البيت العتيق، وقيامهم بعمليات التعقيم.
وشكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع العاملين في القطاع الصحي داخل المسجد الحرام على جهودهم وما يقومون به من أعمال وإجراءات صحية على الجميع قبل دخولهم للمسجد الحرام منوهاً بالإجراءات الوقائية الاحترافية التي تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والتي تتم بطريقة منظمة وسريعة ولا تقبل الخلل، وذلك لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام.
كما طالب الشيخ السديس جميع المصلين باحترام جميع الإجراءات الصحية، والتعاون مع المختصين الصحيين لضمان سلامة الجميع , داعياً لجميع العاملين في القطاع الصحي ولرجال الأمن ولقيادة هذه البلاد المباركة أن يجزيهم خير الجزاء إزاء ما يقومون به.
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