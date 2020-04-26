شكرا لقرائتكم خبر عن «تلبية للطلبات».. تمديد فترة استقبال البحوث الشرعية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

وافق وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ؛ على تمديد فترة استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا ، حتى تاريخ ٩/٧ وفق الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة المتخصصة؛ تلبية للطلبات المتزايدة من الباحثين بمنصات الوزارة. وكان وزير الشؤون الإسلامية، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا برئاسته والنائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، وحظي قرار تشكيل اللجنة بإشادة واسعة وتقدير كبير لرسالة الوزارة ودورها الفاعل في المجتمع للتصدي للوباء وبيان المنهج الشرعي في هذا الصدد.

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