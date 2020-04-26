شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انطلاق ثاني رحلة إلى الفلبين لإعادة الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن انطلاق ثاني رحلة جوية مغادرة للفلبين ضمن مبادرة الوزارة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي. وأوضح الوزارة أن الرحلة تنطلق من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي، ثم تتوجه إلى مانيلا.

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