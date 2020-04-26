شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة المسجد النبوي تدرس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأيوبي أن الوكالة حريصة على تحقيق كل الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - .
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