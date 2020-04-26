طبيبة نساء لـ"العين الإخبارية": هذه شروط صيام الحامل في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع حلول شهر رمضان الكريم تحتار النساء الحوامل المسلمات في أمر الصيام، وتقول بعض الاستطلاعات إن غالبيتهن يخترن الصيام، لكن هل الصيام آمن خلال الحمل؟

وقالت الدكتورة رانيا فهمي أخصائية النساء والتوليد وجراحة المناظير والعقم بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بجدة لـ"العين الإخبارية"، إن القاعدة الأساسية هي إفطار السيدة الحامل في رمضان خاصة إذا تجاوزت مدة الصيام 12 ساعة.

وأكدت أنه يسمح للسيدة الحامل بالصيام إذا كانت صحتها جيدة جداً، وأن يكون حملها بدون مضاعفات، وإذا كانت الحامل تستطيع التعويض خلال فترة الإفطار، وأهمها تناول 3 لترات من المياه ما بين الإفطار والسحور، وتناول عدة وجبات صغيرة.

وأوضحت أنه على الحامل التوقف فوراً عن الصيام عند الشعور بالتعب والإجهاد أو تعرضها لحالة إغماء.