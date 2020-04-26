، "الصحة": أكثر من 85 مدينة بالسعودية سجلت حالات إصابة بكورونا ،

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أظهرت بيانات وزارة الصحة المحدَّثة بشكل مستمر تسجيل أكثر من 85 مدينة ومحافظة في السعودية حالات إصابة بفيروس"كورونا" المستجد، الذي أصاب حتى الآن نحو 3 ملايين شخص حول العالم، وأنهى حياة أكثر من 200 ألف شخص.
وتفصيلاً، أوضحت بيانات "الصحة" أن في مقدمة المدن التي سجلت إصابات بالفيروس: مكة المكرمة والرياض وجدة والمدينة المنورة بـ12535 حالة، فيما سجلت 22 مدينة من القائمة إصابة واحدة، فيما لا تزال الأرقام في السعودية في منحنى مطمئن؛ إذ إن الوفيات لم تتجاوز 136 حالة مقارنة بحالات التعافي التي تخطت ألفَي حالة.
وكانت الحالات المسجَّلة قد ارتفعت أمس إلى 16299 حالة، منها 115 حالة إصابة حرجة، بينما بلغت حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة 136 حالة.
وتزايدت الحالات مؤخرًا بعد تطبيق المسح النشط الذي يهدف إلى الكشف عن الإصابات بالنزول للميدان، كخطوات استباقية، ويكون المسح للأحياء المكتظة بالسكان وسكن العمال. ومن المتوقع أن تزداد حالات التعافي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 12:59 AM
في مقدمتها مكة والرياض وجدة والمدينة بمجموع 12535 حالة
أظهرت بيانات وزارة الصحة المحدَّثة بشكل مستمر تسجيل أكثر من 85 مدينة ومحافظة في السعودية حالات إصابة بفيروس"كورونا" المستجد، الذي أصاب حتى الآن نحو 3 ملايين شخص حول العالم، وأنهى حياة أكثر من 200 ألف شخص.
وتفصيلاً، أوضحت بيانات "الصحة" أن في مقدمة المدن التي سجلت إصابات بالفيروس: مكة المكرمة والرياض وجدة والمدينة المنورة بـ12535 حالة، فيما سجلت 22 مدينة من القائمة إصابة واحدة، فيما لا تزال الأرقام في السعودية في منحنى مطمئن؛ إذ إن الوفيات لم تتجاوز 136 حالة مقارنة بحالات التعافي التي تخطت ألفَي حالة.
وكانت الحالات المسجَّلة قد ارتفعت أمس إلى 16299 حالة، منها 115 حالة إصابة حرجة، بينما بلغت حالات التعافي 2215، وعدد حالات الوفاة 136 حالة.
وتزايدت الحالات مؤخرًا بعد تطبيق المسح النشط الذي يهدف إلى الكشف عن الإصابات بالنزول للميدان، كخطوات استباقية، ويكون المسح للأحياء المكتظة بالسكان وسكن العمال. ومن المتوقع أن تزداد حالات التعافي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.
، "الصحة": أكثر من 85 مدينة بالسعودية سجلت حالات إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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