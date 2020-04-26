، "الذيابي": المشاركة في الجنادرية فخر لي.. وهذا سبب هجومي على شعراء الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن ساحة الشعر الشعبي مليئة بالمعارك وليس مجرد الخلافات

أكد نجم شاعر المليون في نسخته السابعة عبدالمجيد الذيابي، أن ساحة الشعر الشعبي مليئة بالمعارك وليس مجرد خلافات، مبررًا هجومه على شعراء الوطن بسبب غيابهم عن الدفاع عن الوطن في مثل هذه الظروف.

وقال خلال حديث لبرنامج “تفاصيل” مع المذيع إبراهيم المعيدي على قناة المجد الفضائية، إن مشاركته في مهرجان الجنادرية كانت شرفًا له بأن يقف أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبينًا أنه لم يظهر في منبر غير هذا لكفاه، وقد علق الملك سلمان حفظه الله على شعره بعبارة "صح لسانك وبيض الله وجهك".

وقال إنه يرفض شراء الأصوات وهذا سبب عدم فوزه في برنامج “شاعر المليون” وفوزه بالمركز الرابع، وإنه على الرغم من وجوده في عالم “تويتر” منذ 2012م إلا أنه رفض شراء المتابعين من أجل تحقيق انتشار أكبر.

وأضاف أن والده رحمه الله كان مستشاره الأول وهو الدافع له في دخول عالم الشعر، مبينًا أنه يحب نادي الهلال ولم يحترف كرة القدم بل كانت مجرد هواية، مضيفًا أن بداياته كانت في المنتديات ثم دخل تويتر في عام 2012.

وأكد أن مشاركته في برنامج شاعر المليون النسخة السابعة في آخر يوم وحصلت على الكارت الذهبي حتى وصلت إلى الحلقة النهائية وكان الفيصل فيها تصويت الجمهور فحصلت على المركز الرابع، مبينًا لو كان الفيصل عند اللجنة لفزت بالمركز الأول وأنا ضد شراء ريتويت أو أصوات ولم أتخلَ عن أصدقائي الشعراء.شاعر المليون عبدالمجيد الذيابي الشعر الشعبي الجنادرية