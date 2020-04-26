، "بلدية جنوب مكة" تضبط مطبخًا عشوائيًّا يقوم بالذبح بطريقة مخالفة ،

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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخًا عشوائيًّا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية؛ يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفًا بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ.
وفي التفاصيل، جاء ذلك ضمن جهود البلدية في متابعة المواقع كافة التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قِبل المخالفين.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس حمدي قدح، أن المطبخ العشوائي مخالف للاشتراطات الصحية، ويقوم بالذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية.
وأشار "قدح" إلى أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية، والمحال المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة المواد الغذائية كافة للاشتراطات الصحية، المتداولة والمعروضة للبيع، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق مخالفي الأنظمة والاشتراطات.
مكة المكرمة بلدية جنوب مكة الفرعية المطابخ الذبح منع الذبح داخل المطابخ
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 12:51 AM
"قدح" أكد تواصل الحملات لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة"بلدية جنوب مكة" تضبط مطبخًا عشوائيًّا يقوم بالذبح بطريقة مخالفة
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخًا عشوائيًّا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية؛ يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفًا بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ.
وفي التفاصيل، جاء ذلك ضمن جهود البلدية في متابعة المواقع كافة التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قِبل المخالفين.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس حمدي قدح، أن المطبخ العشوائي مخالف للاشتراطات الصحية، ويقوم بالذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية.
وأشار "قدح" إلى أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية، والمحال المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة المواد الغذائية كافة للاشتراطات الصحية، المتداولة والمعروضة للبيع، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق مخالفي الأنظمة والاشتراطات.
، "بلدية جنوب مكة" تضبط مطبخًا عشوائيًّا يقوم بالذبح بطريقة مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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