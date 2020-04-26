، مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توزع 8500  سلة غذائية ضمن برامجها الخيرية ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نفذت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج "سلال العنود الرمضانية" بواقع (8500) سلة غذائية تم تجهيزها وتوزيعها وإيصالها لعدد (5000) مستفيد في منازلهم بالتنسيق مع (44) جمعية في (20) مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية - رعاها الله- ممثلة في وزارة الصحة.
ويأتي هذا البرنامج الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها الخيرية القائمة منذ (٢٠) عامًا، استجابةً لوصية تركتها سمو الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود رحمها الله زوجة المغفور له بإذن الله الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد أنفذ أبناؤها ذلك بإنشاء المؤسسة عبر استثمارات وقفية تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ إنشائها في حين أنفقت مليار ريال على برامجها ومشروعاتها الرعوية والتمكينية التنموية. كما يضاف برنامج السلال الرمضانية إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.
يُذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تقوم بدور لافت لمواجهة جائحة كورونا، تعزيزًا للمشاركة الوطنية والمجتمعية في الأزمات والكوارث من خلال تقديم الدعم للبرامج المجتمعية والتطوعية للتخفيف من آثار هذه الجائحة، وتفعيل التعاون التكاملي بين القطاعات.
مؤسسة الأميرة العنود الخيرية سلال العنود الرمضانية فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 12:46 AM
تم تجهيزها وإيصالها إلى 5 آلاف مستفيد في منازلهم بالتنسيق مع 44 جمعيةمؤسسة الأميرة العنود الخيرية توزع 8500 سلة غذائية ضمن برامجها الخيرية
نفذت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج "سلال العنود الرمضانية" بواقع (8500) سلة غذائية تم تجهيزها وتوزيعها وإيصالها لعدد (5000) مستفيد في منازلهم بالتنسيق مع (44) جمعية في (20) مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية - رعاها الله- ممثلة في وزارة الصحة.
ويأتي هذا البرنامج الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها الخيرية القائمة منذ (٢٠) عامًا، استجابةً لوصية تركتها سمو الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود رحمها الله زوجة المغفور له بإذن الله الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد أنفذ أبناؤها ذلك بإنشاء المؤسسة عبر استثمارات وقفية تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ إنشائها في حين أنفقت مليار ريال على برامجها ومشروعاتها الرعوية والتمكينية التنموية. كما يضاف برنامج السلال الرمضانية إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.
يُذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تقوم بدور لافت لمواجهة جائحة كورونا، تعزيزًا للمشاركة الوطنية والمجتمعية في الأزمات والكوارث من خلال تقديم الدعم للبرامج المجتمعية والتطوعية للتخفيف من آثار هذه الجائحة، وتفعيل التعاون التكاملي بين القطاعات.
، مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توزع 8500 سلة غذائية ضمن برامجها الخيرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توزع 8500 سلة غذائية ضمن برامجها الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.