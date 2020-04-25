السعودية | الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة تلتزم بالإجراءات الاحترازية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة تلتزم بالإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:43 صباحًا, 26 أبريل 2020 م المناطق - الرياض التزمت الأسواق والمحال الغذائية بالمدينة المنورة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء “واس”.

وتضطلع مختلف هذه الأسواق والمحال بتطبيق هذه الإجراءات من خلال وضع وحدات خاصة للتعقيم على مداخل السوق، إلى جانب حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق بشكل مستمر، وكذلك تطهير عربات التسوق وتعقيمها.

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