شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «السديس» يخضع للإجراءات الصحية قبل دخول المسجد الحرام.. ويوجه رسالة والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالإجراءات الصحية الوقائية التي تتَّبِعها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة داخل المسجد الحرام.

جاء ذلك خلال دخوله إلى المسجد الحرام واتباع كافة الإجراءات الطبية معه، ومع جميع الأئمة والمؤذنين، ورجال الأمن ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، والتي تتضمن قياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص الذين يرغبون الدخول إلى البيت العتيق، وقيامهم بعمليات التعقيم.

وشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع العاملين في القطاع الصحي داخل المسجد الحرام على جهودهم وما يقومون به من أعمال وإجراءات صحية على الجميع قبل دخولهم للمسجد الحرام.

واعتبر "السديس" الإجراءات التي تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة احترافية وتتم بطريقة منظمة وسريعة ولا تقبل الخلل، وذلك لضمان سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

كما طالب الرئيس العام جميع زوار وقاصدي البيت العتيق باحترام جميع الإجراءات الصحية، والتعاون مع المختصين الصحيين لضمان سلامة الجميع.