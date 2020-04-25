شكرا لقرائتكم خبر عن كإجراء احترازي.. فحص 74 ألف عامل بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

تواصل إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع تسعة قطاعات حكومية وأمنية تنفيذ إجراءات المسح النشط لفيروس كورونا (كوفيدـ19)، كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية للشركات المخصصة للعمالة بمدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة، بهدف تقديم التوعية لهم من الوباء وتعزيز الإصحاح البيئي وتحسين مستوى الصحة العامة. واشتملت إحصائية إجراءات لجنة المسح الميدانية على فحص 2244 مسكناً من مساكن الشركات والمؤسسات و 4088 شقة سكنية و 13,735 غرفة، وفحص 74,478 مقيماً ومقيمة. وتأتي هذه الجهود والأرقام من خلال ما تمكنت به الفرق الميدانية للمسح من التوصل إليه بالمنطقة التي أسهمت باكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس، منها ما أظهرت عليه العلامات بشكل بسيط ومنها من تحمل الفيروس ولم تظهر عليه علامات المرض.

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