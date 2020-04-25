شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور ترصد المسح النشط لـ«كورونا» في حائل والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الفرق الطبية المتخصصة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية الخاصة بالعمالة الوافدة، كإجراء احترازي استباقي ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.

وترافق الفرق الطبية المتخصصة عربات العيادات المتنقلة داخل الأحياء لمزيد من الإجراءات الوقائية، حيث تقوم بالمسح الميداني على العمالة الوافدة وإجراء الفحوص العاجلة.

وتهدف عمليات المسح النشط داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، إلى تقديم التوعية من الوباء، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية.