العين الإخباريةالأحد 2020/4/26 01:19 ص بتوقيت أبوظبي
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء السبت، إنه سيعود لاستئناف مهام عمله الإثنين المقبل عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء ما زال يتعافى في مقره الريفي، وأن أي قرار بالعودة إلى العمل في لندن سيتم اتخاذه بناء على نصيحة الأطباء.
وكانت صحيفة "تليجراف" البريطانية ذكرت، الجمعة، أن بوريس جونسون يعتزم العودة للعمل يوم الإثنين المقبل.
وقالت الصحيفة: "إن جونسون أبلغ مساعديه بترتيب اجتماعات مع الوزراء الأسبوع المقبل".
وفي منتصف الشهر الجاري، غادر جونسون مستشفى في لندن ليواصل مرحلة التعافي من إصابته بفيروس كورونا الجديد.
ونُقل رئيس الوزراء البريطاني إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس "كوفيد -19"، حيث دخل العناية المركزة في 6 أبريل/نيسان، وظل هناك حتى التاسع من الشهر الجاري.
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