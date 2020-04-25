قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، السبت، إن مليشيا الحوثي الانقلابية خرقت وقف إطلاق النار 129 مرة بعد تمديده.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي، أن الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العدائية واستخدام كافة أنواع الأسلحة.

وأكد التحالف التزامه بالهدنة ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، مشيرا إلى أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس على الجبهات.

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وكان التحالف العربي أعلن، الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل/نيسان الجاري.

وقال المالكي إن قرار قيادة القوات المشتركة للتحالف جاء بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل/نيسان الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبدأ وقف إطلاق النار فعليا يوم الخميس 9 أبريل/نيسان الجاري لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.